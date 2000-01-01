Ануфриева (Хряпина) Татьяна Никифоровна
Место рожденияКурская губерния
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Колот Екатерина Севостьяновна
Отец ребёнка: Ануфриев Севастьян Абрамович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ануфриев Никонор Севастьянович
Отец ребёнка: Ануфриев Севастьян Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Семён Севастьянович
Отец ребёнка: Ануфриев Севастьян Абрамович
Смерть
Неизвестно