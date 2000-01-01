Ануфриева (Хряпина) Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева (Хряпина) Татьяна Никифоровна

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Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Колот Екатерина Севостьяновна

Отец ребёнка: Ануфриев Севастьян Абрамович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ануфриев Никонор Севастьянович

Отец ребёнка: Ануфриев Севастьян Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Севастьян Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Семён Севастьянович

Отец ребёнка: Ануфриев Севастьян Абрамович

Смерть
Неизвестно
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