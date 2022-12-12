Колот (Ануфриева) Екатерина Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Ануфриева) Екатерина Севостьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

04.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ануфриев Севастьян Абрамович

Мать: Ануфриева Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
25.12.1920

Сын: Колот Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Колот Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Колот Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Колот Андрей Степанович

Рождение ребёнка
14.08.1924

Сын: Колот Иван Андреевич

Отец ребёнка: Колот Андрей Степанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.04.1928

Сын: Колот Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Колот Андрей Степанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колот Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миланья (Маланья?) Андреевна

Отец ребёнка: Колот Андрей Степанович

Смерть
04.06.1977
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