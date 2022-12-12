Колот (Ануфриева) Екатерина Севостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти04.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
25.12.1920
Сын: Колот Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Колот Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Колот Андрей Степанович
Рождение ребёнка
14.08.1924
Сын: Колот Иван Андреевич
Отец ребёнка: Колот Андрей Степанович
Рождение ребёнка
04.04.1928
Отец ребёнка: Колот Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миланья (Маланья?) Андреевна
Отец ребёнка: Колот Андрей Степанович
Смерть
04.06.1977