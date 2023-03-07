Колот Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Иван Андреевич

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

14.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1924

Отец: Колот Андрей Степанович

Мать: Колот Екатерина Севостьяновна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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