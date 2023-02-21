Колот Анатолий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Анатолий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Колот Андрей Степанович

Мать: Колот Екатерина Севостьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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