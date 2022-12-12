Ануфриева Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Ануфриев Леонтий Абрамович

Отец ребёнка: Ануфриев Абрам Ильич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Ануфриев Севастьян Абрамович

Отец ребёнка: Ануфриев Абрам Ильич

Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Емельян Абрамович

Отец ребёнка: Ануфриев Абрам Ильич

Михайловка, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Илья Абрамович

Отец ребёнка: Ануфриев Абрам Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Абрам Ильич

Смерть
Неизвестно
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