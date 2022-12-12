Ануфриева Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ануфриев Леонтий Абрамович
Отец ребёнка: Ануфриев Абрам Ильич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ануфриев Севастьян Абрамович
Отец ребёнка: Ануфриев Абрам Ильич
Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Емельян Абрамович
Отец ребёнка: Ануфриев Абрам Ильич
Михайловка, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ануфриев Абрам Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ануфриев Абрам Ильич
Смерть
Неизвестно