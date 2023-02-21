Ануфриев Леонтий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриев Леонтий Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Ануфриев Абрам Ильич

Мать: Ануфриева Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
22.06.1893

Сын: Ануфриев Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Ульяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Леонтьевна

Мать ребёнка: Ульяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Захарий Леонтьевич

Мать ребёнка: Ульяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Леонтьевна

Мать ребёнка: Ульяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Ульяна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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