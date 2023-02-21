Ануфриев Леонтий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
22.06.1893
Мать ребёнка: Ульяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Леонтьевна
Мать ребёнка: Ульяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Захарий Леонтьевич
Мать ребёнка: Ульяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Леонтьевна
Мать ребёнка: Ульяна Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Ульяна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Емельяновна
Смерть
Неизвестно