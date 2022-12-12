Ануфриев Абрам Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриев Абрам Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ануфриев Илья Минич

Мать: Ануфриева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Ануфриев Леонтий Абрамович

Мать ребёнка: Ануфриева Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Ануфриев Севастьян Абрамович

Мать ребёнка: Ануфриева Анастасия Яковлевна

Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ануфриева Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Илья Абрамович

Мать ребёнка: Ануфриева Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Емельян Абрамович

Мать ребёнка: Ануфриева Анастасия Яковлевна

Михайловка, Фатежский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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