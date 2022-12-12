Ануфриев Абрам Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ануфриев Илья Минич
Мать: Ануфриева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ануфриев Леонтий Абрамович
Мать ребёнка: Ануфриева Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ануфриев Севастьян Абрамович
Мать ребёнка: Ануфриева Анастасия Яковлевна
Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ануфриева Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Емельян Абрамович
Мать ребёнка: Ануфриева Анастасия Яковлевна
Михайловка, Фатежский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно