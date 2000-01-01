Ульяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1893

Сын: Ануфриев Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Ануфриев Леонтий Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Захарий Леонтьевич

Отец ребёнка: Ануфриев Леонтий Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Леонтьевна

Отец ребёнка: Ануфриев Леонтий Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Леонтьевна

Отец ребёнка: Ануфриев Леонтий Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Леонтий Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Ануфриев Леонтий Абрамович

Смерть
Неизвестно
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