Бибикамал
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майсәвәр
Отец ребёнка: Тимәргалий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибинур
Отец ребёнка: Тимәргалий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нургалий
Отец ребёнка: Тимәргалий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барый
Отец ребёнка: Тимәргалий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Әхмәтгәрәй
Отец ребёнка: Тимәргалий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиннәтуллина Бибизәйнәп
Отец ребёнка: Тимәргалий
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурулла
Отец ребёнка: Тимәргалий
Смерть
Неизвестно