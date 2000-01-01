Бибикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майсәвәр

Отец ребёнка: Тимәргалий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибинур

Отец ребёнка: Тимәргалий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нургалий

Отец ребёнка: Тимәргалий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барый

Отец ребёнка: Тимәргалий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Әхмәтгәрәй

Отец ребёнка: Тимәргалий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиннәтуллина Бибизәйнәп

Отец ребёнка: Тимәргалий

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурулла

Отец ребёнка: Тимәргалий

Смерть
Неизвестно
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