Майсәвәр
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимәргалий
Мать: Бибикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маһинур
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Факия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирсафа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нәфисә
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хафизә
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно