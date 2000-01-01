Майсәвәр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майсәвәр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимәргалий

Мать: Бибикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маһинур

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Факия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирсафа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нәфисә

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хафизә

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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