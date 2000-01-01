Зиннәтуллина Бибизәйнәп
Место рожденияСССР, деревня Олы Бакырчы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимәргалий
Мать: Бибикамал
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган
Отец ребёнка: Зиннәтуллин Гәтиятулла
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
1922
Сын: Зиннәтуллин Закиржан
Отец ребёнка: Зиннәтуллин Гәтиятулла
Рождение ребёнка
До 1922
Сын: Зиннәтуллин Сабиржан
Отец ребёнка: Зиннәтуллин Гәтиятулла
СССР, деревня Бакырчи
Смерть
Неизвестно
СССР, деревня Олы Бакырчы