Зиннәтуллина Бибизәйнәп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннәтуллина Бибизәйнәп

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Место рождения

СССР, деревня Олы Бакырчы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимәргалий

Мать: Бибикамал

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган

Отец ребёнка: Зиннәтуллин Гәтиятулла

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
1922

Сын: Зиннәтуллин Закиржан

Отец ребёнка: Зиннәтуллин Гәтиятулла

Рождение ребёнка
До 1922

Сын: Зиннәтуллин Сабиржан

Отец ребёнка: Зиннәтуллин Гәтиятулла

СССР, деревня Бакырчи
Смерть
Неизвестно
СССР, деревня Олы Бакырчы
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