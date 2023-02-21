Зиннәтуллин Гәтиятулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зиннәтуллин Шакирзян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган
Мать ребёнка: Зиннәтуллина Бибизәйнәп
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
До 1922
Сын: Зиннәтуллин Сабиржан
Мать ребёнка: Зиннәтуллина Бибизәйнәп
СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
1922
Сын: Зиннәтуллин Закиржан
Мать ребёнка: Зиннәтуллина Бибизәйнәп
Смерть
Неизвестно