Зиннәтуллин Гәтиятулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннәтуллин Гәтиятулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиннәтуллин Шакирзян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган

Мать ребёнка: Зиннәтуллина Бибизәйнәп

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
До 1922

Сын: Зиннәтуллин Сабиржан

Мать ребёнка: Зиннәтуллина Бибизәйнәп

СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
1922

Сын: Зиннәтуллин Закиржан

Мать ребёнка: Зиннәтуллина Бибизәйнәп

Смерть
Неизвестно
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