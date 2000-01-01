Нигъмәтҗанова (Зиннатуллина) Бибиҗиган — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигъмәтҗанова (Зиннатуллина) Бибиҗиган

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Место рождения

СССР, деревня Олы Бакырчы

Дата рождения

1910

Дата смерти

25.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Зиннәтуллин Гәтиятулла

Мать: Зиннәтуллина Бибизәйнәп

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
25.03.1932

Сын: Нигъмәтҗанов Фәвиз

Отец ребёнка: Нигъмәтҗанов Мингәрәйй

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
?.08.1935

Дочь: Гафиатуллина Әльфинур

Отец ребёнка: Нигъмәтҗанов Мингәрәйй

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
25.01.1939

Сын: Нигъмәтҗанов Җәүдәт

Отец ребёнка: Нигъмәтҗанов Мингәрәйй

СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
29.07.1941

Дочь: Вафина Глинә

Отец ребёнка: Нигъмәтҗанов Мингәрәйй

СССР, деревня Олы Бакырчы
Смерть
25.09.1994
СССР, деревня Олы Бакырчы
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
СССР, деревня Олы Бакырчы
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