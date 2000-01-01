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Нигъмәтҗанов Мингәрәйй

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Место рождения

СССР, деревня Олы Бакырчы

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Нигъмәтҗан

Мать: Миннихан

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
25.03.1932

Сын: Нигъмәтҗанов Фәвиз

Мать ребёнка: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
?.08.1935

Дочь: Гафиатуллина Әльфинур

Мать ребёнка: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
25.01.1939

Сын: Нигъмәтҗанов Җәүдәт

Мать ребёнка: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган

СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
29.07.1941

Дочь: Вафина Глинә

Мать ребёнка: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган

СССР, деревня Олы Бакырчы
Смерть
Неизвестно
СССР, деревня Олы Бакырчы
Причина смерти: Погиб на войне
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