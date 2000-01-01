Нигъмәтҗанов Мингәрәйй
Место рожденияСССР, деревня Олы Бакырчы
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Нигъмәтҗан
Мать: Миннихан
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
25.03.1932
Сын: Нигъмәтҗанов Фәвиз
Мать ребёнка: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
?.08.1935
Дочь: Гафиатуллина Әльфинур
Мать ребёнка: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
25.01.1939
Сын: Нигъмәтҗанов Җәүдәт
Мать ребёнка: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган
СССР, деревня Бакырчи
Рождение ребёнка
29.07.1941
Дочь: Вафина Глинә
Мать ребёнка: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган
СССР, деревня Олы Бакырчы
Смерть
Неизвестно
СССР, деревня Олы Бакырчы
Причина смерти: Погиб на войне