Әхмәтгәрәй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиӘхмәтгәрәй

Әхмәтгәрәй

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимәргалий

Мать: Бибикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гәрәев Кәнәфи

Мать ребёнка: Майҗамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гәрәев Тәүфыйк

Мать ребёнка: Майҗамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фәйһисурур

Мать ребёнка: Майҗамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майҗамал

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close