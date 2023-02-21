Әхмәтгәрәй
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимәргалий
Мать: Бибикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гәрәев Кәнәфи
Мать ребёнка: Майҗамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гәрәев Тәүфыйк
Мать ребёнка: Майҗамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фәйһисурур
Мать ребёнка: Майҗамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майҗамал
Смерть
Неизвестно