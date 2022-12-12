Блинов Корнило Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Корнило Иванович

Блинов Корнило Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Блинов Иван Еремеев

Мать: Блинова Мелания Ильинина

Рождение ребёнка
1783

Сын: Блинов Зоть Корнилович

Мать ребёнка: Блинова Анисия Фирстовна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Блинов Миней Корнилович

Мать ребёнка: Блинова Анисия Фирстовна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Елена Корнилова

Мать ребёнка: Блинова Анисия Фирстовна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Блинов Аксен Корнилович

Мать ребёнка: Блинова Анисия Фирстовна

Рождение ребёнка
16.04.1800 ст.

Дочь: Александра Корнилова

Мать ребёнка: Блинова Анисия Фирстовна

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анисия Фирстовна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close