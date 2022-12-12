Блинов Корнило Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Блинов Иван Еремеев
Мать: Блинова Мелания Ильинина
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Блинова Анисия Фирстовна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Блинова Анисия Фирстовна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Елена Корнилова
Мать ребёнка: Блинова Анисия Фирстовна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Блинова Анисия Фирстовна
Рождение ребёнка
16.04.1800 ст.
Дочь: Александра Корнилова
Мать ребёнка: Блинова Анисия Фирстовна
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анисия Фирстовна
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1811