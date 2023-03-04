Блинова Мелания Ильинина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Блинов Трофим Иванов
Отец ребёнка: Блинов Иван Еремеев
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Блинов Иван Еремеев
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Епистимия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Еремеев
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Блинов Иван Еремеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Иван Еремеев
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795