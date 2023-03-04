Блинова Мелания Ильинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Мелания Ильинина

Блинова Мелания Ильинина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Блинов Трофим Иванов

Отец ребёнка: Блинов Иван Еремеев

Рождение ребёнка
1753

Сын: Блинов Корнило Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Еремеев

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Епистимия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Еремеев

Рождение ребёнка
1771

Сын: Блинов Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Еремеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Еремеев

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close