Блинов Иван Еремеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Блинов Еремей Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Блинов Трофим Иванов
Мать ребёнка: Блинова Мелания Ильинина
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Блинова Мелания Ильинина
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Епистимия Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Мелания Ильинина
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Блинова Мелания Ильинина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Мелания Ильинина
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1794