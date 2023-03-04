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Блинов Иван Еремеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Блинов Еремей Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Блинов Трофим Иванов

Мать ребёнка: Блинова Мелания Ильинина

Рождение ребёнка
1753

Сын: Блинов Корнило Иванович

Мать ребёнка: Блинова Мелания Ильинина

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Епистимия Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Мелания Ильинина

Рождение ребёнка
1771

Сын: Блинов Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Блинова Мелания Ильинина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Мелания Ильинина

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1794
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