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Блинова Анисия Фирстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

з. Грязевское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Корнило Иванович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Блинов Зоть Корнилович

Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Блинов Миней Корнилович

Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Блинова) Елена Корнилова

Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Блинов Аксен Корнилович

Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1800 ст.

Дочь: (Блинова) Александра Корнилова

Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Смерть
После 1800

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