Блинова Анисия Фирстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
з. Грязевское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Блинова) Елена Корнилова
Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1800 ст.
Дочь: (Блинова) Александра Корнилова
Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Смерть
После 1800