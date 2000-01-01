Кудрявцев Филат Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
15.11.1848 ст.
Сын: Кудрявцев Григорий Филатович
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Борисовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Настасья Филатовна
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Борисовна
Рождение ребёнка
23.09.1854 ст.
Сын: Кудрявцев Михаил Филатович
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858