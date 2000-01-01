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Кудрявцев Филат Фомин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кудрявцев Фома Агафонов

Мать: Кудрявцева Анна Афонасьева

Рождение ребёнка
15.11.1848 ст.

Сын: Кудрявцев Григорий Филатович

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Борисовна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Настасья Филатовна

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Борисовна

Рождение ребёнка
23.09.1854 ст.

Сын: Кудрявцев Михаил Филатович

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Наталия Борисовна

Смерть
После 1858
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