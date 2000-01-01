Кудрявцева (Плаксина) Анна Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1822 ст.
1822 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Пестовской отрок/невеста Ботылинского Воскресенского прихода поч. Лукеинского крест. Афонасия Григорьева Плаксина дочь/той же дер. Пестовской крест... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1823 ст.
Отец ребёнка: Кудрявцев Фома Агафонов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Кудрявцев Фома Агафонов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Кудрявцев Фома Агафонов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Варвара Фомина
Отец ребёнка: Кудрявцев Фома Агафонов
Смерть
После 1834