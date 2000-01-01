Кудрявцева (Плаксина) Анна Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Плаксина) Анна Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1822 ст.

Муж: Кудрявцев Фома Агафонов

1822 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Пестовской отрок/невеста Ботылинского Воскресенского прихода поч. Лукеинского крест. Афонасия Григорьева Плаксина дочь/той же дер. Пестовской крест... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1823 ст.

Сын: Кудрявцев Назар Фомин

Отец ребёнка: Кудрявцев Фома Агафонов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кудрявцев Филат Фомин

Отец ребёнка: Кудрявцев Фома Агафонов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кудрявцев Никон Фомин

Отец ребёнка: Кудрявцев Фома Агафонов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Варвара Фомина

Отец ребёнка: Кудрявцев Фома Агафонов

Смерть
После 1834
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