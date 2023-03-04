Кудрявцев Фома Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
23.01.1822 ст.
1822 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Пестовской отрок/невеста Ботылинского Воскресенского прихода поч. Лукеинского крест. Афонасия Григорьева Плаксина дочь/той же дер. Пестовской крест... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1823 ст.
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Варвара Фомина
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Афонасьева
Смерть
После 1834