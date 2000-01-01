Кудрявцева Ульяна Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Варвара Агафоновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Агафон Петрович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Кудрявцев Агафон Петрович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кудрявцев Спиридон Агафонов
Отец ребёнка: Кудрявцев Агафон Петрович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Вера Агафоновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Агафон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850