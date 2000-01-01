Кудрявцева Ульяна Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Ульяна Пантелеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Варвара Агафоновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Агафон Петрович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кудрявцев Фома Агафонов

Отец ребёнка: Кудрявцев Агафон Петрович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кудрявцев Спиридон Агафонов

Отец ребёнка: Кудрявцев Агафон Петрович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Вера Агафоновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Агафон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Агафон Петрович

Смерть
После 1850
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