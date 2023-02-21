Кудрявцев Назар Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1823 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1823 ст.
Рождение ребёнка
11.12.1848 ст.
Сын: Кудрявцев Павел Назарович
Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Иванова
Рождение ребёнка
23.10.1853 ст.
Сын: Кудрявцев Дмитрий Назарович
Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Иванова
Рождение ребёнка
14.11.1857 ст.
Сын: Кудрявцев Григорий Назарович
Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцева Васса Иванова
Смерть
После 1858