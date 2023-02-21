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Кудрявцев Назар Фомин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1823 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1823 ст.

Отец: Кудрявцев Фома Агафонов

Мать: Кудрявцева Анна Афонасьева

Рождение ребёнка
11.12.1848 ст.

Сын: Кудрявцев Павел Назарович

Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Иванова

Рождение ребёнка
23.10.1853 ст.

Сын: Кудрявцев Дмитрий Назарович

Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Иванова

Рождение ребёнка
14.11.1857 ст.

Сын: Кудрявцев Григорий Назарович

Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Васса Иванова

Смерть
После 1858
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