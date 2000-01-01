Кудрявцева Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1848 ст.
Сын: Кудрявцев Павел Назарович
Отец ребёнка: Кудрявцев Назар Фомин
Рождение ребёнка
23.10.1853 ст.
Сын: Кудрявцев Дмитрий Назарович
Отец ребёнка: Кудрявцев Назар Фомин
Рождение ребёнка
14.11.1857 ст.
Сын: Кудрявцев Григорий Назарович
Отец ребёнка: Кудрявцев Назар Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858