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Кудрявцева Васса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1848 ст.

Сын: Кудрявцев Павел Назарович

Отец ребёнка: Кудрявцев Назар Фомин

Рождение ребёнка
23.10.1853 ст.

Сын: Кудрявцев Дмитрий Назарович

Отец ребёнка: Кудрявцев Назар Фомин

Рождение ребёнка
14.11.1857 ст.

Сын: Кудрявцев Григорий Назарович

Отец ребёнка: Кудрявцев Назар Фомин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Назар Фомин

Смерть
После 1858
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