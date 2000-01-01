Кудрявцева Наталия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Наталия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1848 ст.

Сын: Кудрявцев Григорий Филатович

Отец ребёнка: Кудрявцев Филат Фомин

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Настасья Филатовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Филат Фомин

Рождение ребёнка
23.09.1854 ст.

Сын: Кудрявцев Михаил Филатович

Отец ребёнка: Кудрявцев Филат Фомин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Филат Фомин

Смерть
После 1858
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