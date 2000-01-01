Кудрявцева Наталия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1848 ст.
Сын: Кудрявцев Григорий Филатович
Отец ребёнка: Кудрявцев Филат Фомин
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Настасья Филатовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Филат Фомин
Рождение ребёнка
23.09.1854 ст.
Сын: Кудрявцев Михаил Филатович
Отец ребёнка: Кудрявцев Филат Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858