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Гавшин Анатолий

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Место рождения

Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.01.1937

Дата смерти

06.02.2013

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937

Отец: Гавшин Григорий

Мать: Гавшина Евдокия

Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.12.1967

Сын: Гавшин Сергей

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Курганская область
Курганская область
Смерть
06.02.2013
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