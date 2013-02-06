Гавшин Анатолий
Место рождения
Дата рождения01.01.1937
Дата смерти06.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937
Отец: Гавшин Григорий
Мать: Гавшина Евдокия
Рождение ребёнка
14.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1967
Сын: Гавшин Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Курганская область
Курганская область
Смерть
06.02.2013