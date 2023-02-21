Гавшина (Морозова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1915
Дата смерти14.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915
Отец: Морозов Сергей
Мать: Морозова Варвара
Рождение ребёнка
1933
Сын: Гавшин Геннадий
Отец ребёнка: Гавшин Григорий
Рождение ребёнка
1935
Сын: Гавшин Василий
Отец ребёнка: Гавшин Григорий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Гавшин Григорий
Рождение ребёнка
01.01.1937
Сын: Гавшин Анатолий
Отец ребёнка: Гавшин Григорий
Рождение ребёнка
15.02.1938
Сын: Гавшин Владимир
Отец ребёнка: Гавшин Григорий
Рождение ребёнка
06.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавшин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавшин Григорий
Смерть
14.03.1954
Причина смерти: самоубийство