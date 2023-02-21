Гавшина (Морозова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавшина (Морозова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1915

Дата смерти

14.03.1954

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1933 г.р.
1935 г.р.
1936 г.р.
1937 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915

Отец: Морозов Сергей

Мать: Морозова Варвара

Рождение ребёнка
1933

Сын: Гавшин Геннадий

Отец ребёнка: Гавшин Григорий

Рождение ребёнка
1935

Сын: Гавшин Василий

Отец ребёнка: Гавшин Григорий

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Гавшин Григорий

Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Гавшин Анатолий

Отец ребёнка: Гавшин Григорий

Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.02.1938

Сын: Гавшин Владимир

Отец ребёнка: Гавшин Григорий

Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавшин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавшин Григорий

Смерть
14.03.1954
Причина смерти: самоубийство
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