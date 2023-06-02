Поляков Пантелеймон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1824 по 1828
Дата смерти03.01.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1824 по 1828
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Поляков Георгий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна
Рождение ребёнка
03.11.1850 ст.
Сын: Поляков Михаил Пантелеймонович
Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Поляков Тимофей Пантелеймонович
Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Поляков Иннокентий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна
Рождение ребёнка
14.09.1856 ст.
Дочь: Ирина Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
15.09.1858
Дочь: Ефимия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна
Рождение ребёнка
27.09.1860 ст.
Дочь: Фекла Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна
Рождение ребёнка
08.09.1861 ст.
Сын: Поляков Корнилий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна
Рождение ребёнка
16.07.1865 ст.
Сын: Поляков Трофим Пантелеймонович
Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна
Рождение ребёнка
21.10.1869 ст.
Дочь: Зиновия Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1885 ст.
от горячки в возрасте 61 года