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Поляков Пантелеймон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1824 по 1828

Дата смерти

03.01.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1824 по 1828

Отец: Поляков Михаил Панкратович

Мать: Полякова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Поляков Георгий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна

Рождение ребёнка
03.11.1850 ст.

Сын: Поляков Михаил Пантелеймонович

Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Поляков Тимофей Пантелеймонович

Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Поляков Иннокентий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна

Рождение ребёнка
14.09.1856 ст.

Дочь: Ирина Пантелеймоновна

Мать ребёнка: не указана

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.09.1858

Дочь: Ефимия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.09.1860 ст.

Дочь: Фекла Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.09.1861 ст.

Сын: Поляков Корнилий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.07.1865 ст.

Сын: Поляков Трофим Пантелеймонович

Мать ребёнка: Полякова Секлетия Калиновна

Рождение ребёнка
21.10.1869 ст.

Дочь: Зиновия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Секлетия Калиновна

Смерть
03.01.1885 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
от горячки в возрасте 61 года
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