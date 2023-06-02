Полякова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти21.02.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1824 по 1828
Сын: Поляков Пантелеймон Михайлович
Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Ефросиния Михайловна
Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович
Рождение ребёнка
05.08.1832 ст.
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович
Рождение ребёнка
С 1834 по 1836
Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Поляков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович
Рождение ребёнка
18.09.1841 ст.
Сын: Поляков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1877 ст.