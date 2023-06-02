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Полякова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

21.02.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1824 по 1828

Сын: Поляков Пантелеймон Михайлович

Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Ефросиния Михайловна

Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.08.1832 ст.

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
С 1834 по 1836

Сын: Поляков Ефрем Михайлович

Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Поляков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович

Рождение ребёнка
18.09.1841 ст.

Сын: Поляков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Поляков Михаил Панкратович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Михаил Панкратович

Смерть
21.02.1877 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край