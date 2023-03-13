Поляков Михаил Панкратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Рождение ребёнка
С 1824 по 1828
Сын: Поляков Пантелеймон Михайлович
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Ефросиния Михайловна
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1832 ст.
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
С 1834 по 1836
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Поляков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна
Российская Империя, Енисейская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1841 ст.
Сын: Поляков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно