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Поляков Михаил Панкратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Поляков Панкрат Егорович

Мать: Полякова Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
С 1824 по 1828

Сын: Поляков Пантелеймон Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Ефросиния Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.08.1832 ст.

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
С 1834 по 1836

Сын: Поляков Ефрем Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Поляков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна

Российская Империя, Енисейская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1841 ст.

Сын: Поляков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Ивановна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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