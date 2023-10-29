Полякова (Таскина) Ефимия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1779 ст.
Сын: Поляков Дмитрий Панкратович
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович
Абаканский острог
Бракосочетание
04.04.1782
Абаканский острог
Рождение ребёнка
17.02.1786 ст.
Дочь: Маремьяна Панкратовна
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович
Абаканский острог
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Ирина Панкратовна
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович
Рождение ребёнка
17.08.1787 ст.
Сын: Поляков Андрей Панкратович
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович
Рождение ребёнка
30.11.1789 ст.
Сын: Поляков Андрей Панкратович
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Поляков Василий Панкратович
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович
Рождение ребёнка
С 1796 по 1806
Сын: Поляков Михаил Панкратович
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Мария Панкратовна
Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович
Смерть
После 1809