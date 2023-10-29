Полякова (Таскина) Ефимия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Таскина) Ефимия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1809

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1779 ст.

Сын: Поляков Дмитрий Панкратович

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович

Абаканский острог
Бракосочетание
04.04.1782

Муж: Поляков Панкрат Егорович

Абаканский острог
Рождение ребёнка
17.02.1786 ст.

Дочь: Маремьяна Панкратовна

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович

Абаканский острог
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Ирина Панкратовна

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.08.1787 ст.

Сын: Поляков Андрей Панкратович

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.11.1789 ст.

Сын: Поляков Андрей Панкратович

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Поляков Василий Панкратович

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович

Рождение ребёнка
С 1796 по 1806

Сын: Поляков Михаил Панкратович

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Поляков Илья Панкратович

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Мария Панкратовна

Отец ребёнка: Поляков Панкрат Егорович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1809
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