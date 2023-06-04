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Поляков Иннокентий Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Поляков Пантелеймон Михайлович

Мать: Полякова Секлетия Калиновна

Рождение ребёнка
20.01.1885 ст.

Сын: Поляков Мефодий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Полякова Евдокия Иссидоровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.

Сын: Поляков Роман Иннокентьевич

Мать ребёнка: Полякова Евдокия Иссидоровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.07.1889 ст.

Сын: Поляков Петр Иннокентьевич

Мать ребёнка: Полякова Евдокия Иссидоровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.05.1892 ст.

Сын: Поляков Мефодий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Полякова Евдокия Иссидоровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.05.1892 ст.

Сын: Поляков Кирилл Иннокентьевич

Мать ребёнка: Полякова Евдокия Иссидоровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
10.04.1906 ст.

Жена: Полякова Евдокия Иссидоровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно