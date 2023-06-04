Поляков Иннокентий Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
20.01.1885 ст.
Сын: Поляков Мефодий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Полякова Евдокия Иссидоровна
Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.
Сын: Поляков Роман Иннокентьевич
Мать ребёнка: Полякова Евдокия Иссидоровна
Рождение ребёнка
24.07.1889 ст.
Сын: Поляков Петр Иннокентьевич
Мать ребёнка: Полякова Евдокия Иссидоровна
Рождение ребёнка
11.05.1892 ст.
Сын: Поляков Мефодий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Полякова Евдокия Иссидоровна
Рождение ребёнка
11.05.1892 ст.
Сын: Поляков Кирилл Иннокентьевич
Мать ребёнка: Полякова Евдокия Иссидоровна
Бракосочетание
10.04.1906 ст.
Смерть
Неизвестно