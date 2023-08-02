Довгополюк Иван Александрович
Место рожденияс.Погребище, Погребищенский р-н Винницкая область, УССР
Дата рождения22.06.1926
Дата смерти08.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926
с.Погребище, Погребищенский р-н Винницкая область, УССР
Военная служба
С 01.11.1943 по 28.08.1945
мл.сержант 356 зсп 33 оиб 17 пад Зак.ВО,
Военная служба
С 28.08.1945 по ?.10.1950
ст.лейтенант 314 осапб 55 УР прибыл из 88 зсп 38 сд
ЦАМО РФ , Ф - 32926-357984с-1
Военная награда
1945
ПВС СССР награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ шк-379,ящ-15
Рождение ребёнка
04.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
До 1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1966
Дочь: Семёнова, Полуэктова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина
Смерть
08.03.1975
Похороны
1975