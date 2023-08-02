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Довгополюк Иван Александрович

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Место рождения

с.Погребище, Погребищенский р-н Винницкая область, УССР

Дата рождения

22.06.1926

Дата смерти

08.03.1975

Пол

Мужской

Отец

Около 1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926

Отец: Довгополюк Александр Никодимович

Мать: Довгополюк Мария Андреевна

с.Погребище, Погребищенский р-н Винницкая область, УССР
Военная служба
С 01.11.1943 по 28.08.1945
мл.сержант 356 зсп 33 оиб 17 пад Зак.ВО,
Военная служба
С 28.08.1945 по ?.10.1950
ст.лейтенант 314 осапб 55 УР прибыл из 88 зсп 38 сд
ЦАМО РФ , Ф - 32926-357984с-1
Военная награда
1945
ПВС СССР награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ шк-379,ящ-15
Рождение ребёнка
04.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
До 1961

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1966

Дочь: Семёнова, Полуэктова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина
Смерть
08.03.1975
Похороны
1975
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