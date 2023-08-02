Довгополюк Александр Никодимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДовгополюк Александр Никодимович

Довгополюк Александр Никодимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Довгополюк Никодим

Мать: Довгополюк Марта

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Довгополюк Василий Александрович

Мать ребёнка: Довгополюк Мария Андреевна

Рождение ребёнка
22.06.1926

Сын: Довгополюк Иван Александрович

Мать ребёнка: Довгополюк Мария Андреевна

с.Погребище, Погребищенский р-н Винницкая область, УССР
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Фирсова Галина Александровна

Мать ребёнка: Довгополюк Мария Андреевна

Смерть
1941
Украина
Похороны
Неизвестно