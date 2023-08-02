Довгополюк Александр Никодимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смерти1941
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Довгополюк Никодим
Мать: Довгополюк Марта
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Довгополюк Василий Александрович
Мать ребёнка: Довгополюк Мария Андреевна
Рождение ребёнка
22.06.1926
Сын: Довгополюк Иван Александрович
Мать ребёнка: Довгополюк Мария Андреевна
с.Погребище, Погребищенский р-н Винницкая область, УССР
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Фирсова Галина Александровна
Мать ребёнка: Довгополюк Мария Андреевна
Смерть
1941
Украина
Похороны
Неизвестно