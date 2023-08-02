Довгополюк (Ярошенко) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1906
Дата смерти14.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906
Отец: Ярошенко Андрей
Мать: Ярошенко Анна
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Довгополюк Василий Александрович
Отец ребёнка: Довгополюк Александр Никодимович
Рождение ребёнка
22.06.1926
Сын: Довгополюк Иван Александрович
Отец ребёнка: Довгополюк Александр Никодимович
с.Погребище, Погребищенский р-н Винницкая область, УССР
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Фирсова Галина Александровна
Отец ребёнка: Довгополюк Александр Никодимович
Смерть
14.11.1983
Украина
Похороны
Неизвестно