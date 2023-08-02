Довгополюк (Ярошенко) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгополюк (Ярошенко) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1906

Дата смерти

14.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906

Отец: Ярошенко Андрей

Мать: Ярошенко Анна

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Довгополюк Василий Александрович

Отец ребёнка: Довгополюк Александр Никодимович

Рождение ребёнка
22.06.1926

Сын: Довгополюк Иван Александрович

Отец ребёнка: Довгополюк Александр Никодимович

с.Погребище, Погребищенский р-н Винницкая область, УССР
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Фирсова Галина Александровна

Отец ребёнка: Довгополюк Александр Никодимович

Смерть
14.11.1983
Украина
Похороны
Неизвестно
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