Ярошенко (Ярошенко) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1906
Дочь: Довгополюк Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ярошенко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ярошенко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошенко Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Ярошенко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Ярошенко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ярошенко Андрей
Смерть
Неизвестно