Ярошенко (Ярошенко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошенко (Ярошенко) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1906

Дочь: Довгополюк Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ярошенко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошенко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ярошенко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошенко Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Ярошенко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Ярошенко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ярошенко Андрей

Смерть
Неизвестно
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