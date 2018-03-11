Семёнова, Полуэктова (Довгополюк) Татьяна Ивановна
Место рожденияУкраина
Дата рождения29.04.1966
Дата смерти11.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1966
Отец: Довгополюк Иван Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Украина
Рождение ребёнка
31.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина
Рождение ребёнка
06.03.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
11.03.2018
Россия
Похороны
Неизвестно
Россия