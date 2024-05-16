Кузнецова (Кияченкова) Ксения Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Кияченкова) Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кияченков Андрей Иванович

Мать: Кияченкова (Коновалова) Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Григорий

Смерть
Неизвестно

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