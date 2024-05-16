Кузнецова (Кияченкова) Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Григорий
Смерть
Неизвестно