Кияченкова (Коновалова) Агафья Яковлева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кияченкова (Коновалова) Агафья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кияченков Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кияченков Семен Андреевич

Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Кияченкова) Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевнева (Кияченкова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кияченкова Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кияченков Федор Федорович

Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1899

Дочь: Дубровина (Кияченкова) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кияченков Федор Андреевич

Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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