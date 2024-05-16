Кияченкова (Коновалова) Агафья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кияченков Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кияченков Семен Андреевич
Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Кияченкова) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевнева (Кияченкова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кияченкова Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кияченков Федор Федорович
Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1899
Дочь: Дубровина (Кияченкова) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кияченков Федор Андреевич
Отец ребёнка: Кияченков Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно