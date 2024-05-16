Кияченков Семен Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кияченкова Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кияченкова Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кияченкова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кияченкова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кияченкова Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кувшинова (Кияченкова) Вера Семеновна
Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кияченков Василий Семенович
Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кияченков Владимир Семенович
Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна
Смерть
Неизвестно