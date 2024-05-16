Кияченков Семен Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кияченков Семен Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кияченков Андрей Иванович

Мать: Кияченкова (Коновалова) Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кияченков Иван Семенович

Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кияченкова Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кияченкова Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кияченкова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киячинкова Ефимия Герасимовна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кияченкова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кияченкова Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кувшинова (Кияченкова) Вера Семеновна

Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кияченков Василий Семенович

Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кияченков Владимир Семенович

Мать ребёнка: Киячинкова Ефимия Герасимовна

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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