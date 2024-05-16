Кувшинова (Кияченкова) Вера Семеновна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кувшинова (Кияченкова) Вера Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Кияченков Семен Андреевич

Мать: Киячинкова Ефимия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувшинова Раиса Петровна

Отец ребёнка: Кувшинов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшинов Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Кувшинов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувшинова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Кувшинов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувшинова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Кувшинов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшинов Петр

Смерть
Неизвестно

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