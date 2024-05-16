Кувшинова (Кияченкова) Вера Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувшинова Раиса Петровна
Отец ребёнка: Кувшинов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшинов Вячеслав Петрович
Отец ребёнка: Кувшинов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувшинова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Кувшинов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувшинова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Кувшинов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшинов Петр
Смерть
Неизвестно