Киячинкова Ефимия Герасимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Киячинкова Ефимия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кияченков Иван Семенович

Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кияченкова Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кияченкова Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кияченкова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кияченков Семен Андреевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кияченкова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кияченкова Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кувшинова (Кияченкова) Вера Семеновна

Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кияченков Василий Семенович

Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кияченков Владимир Семенович

Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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