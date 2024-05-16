Киячинкова Ефимия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кияченкова Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кияченкова Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кияченкова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кияченкова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кияченкова Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кувшинова (Кияченкова) Вера Семеновна
Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кияченков Василий Семенович
Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кияченков Владимир Семенович
Отец ребёнка: Кияченков Семен Андреевич
Смерть
Неизвестно