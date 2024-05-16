Кузнецов Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Кияченкова) Ксения Андреевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Кияченкова) Ксения Андреевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Кияченкова) Ксения Андреевна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Кияченкова) Ксения Андреевна

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