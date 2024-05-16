Кузнецов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Кияченкова) Ксения Андреевна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Кияченкова) Ксения Андреевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Кияченкова) Ксения Андреевна
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно