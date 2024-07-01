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Фомишенко Владимир Иванович

Место рождения

Лебедин, Сумська область

Дата рождения

26.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1881

Отец: Фомишенко Иван Александров

Мать: Фомишенко (Левченко) Варвара Васильева

Лебедин, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Науменко (Фомишенко) Алла Владимировна

Мать ребёнка: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомишенко Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомишенко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
01.06.1908

Дочь: Глебова (Фомишенко) Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
06.10.1909

Дочь: Мозгина (Фомишенко) Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
16.05.1923

Сын: Фомишенко Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова

Износково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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