Фомишенко Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения26.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Науменко (Фомишенко) Алла Владимировна
Мать ребёнка: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомишенко Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомишенко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
01.06.1908
Рождение ребёнка
06.10.1909
Дочь: Мозгина (Фомишенко) Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
16.05.1923
Сын: Фомишенко Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова
Износково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно