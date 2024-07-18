Глебова (Фомишенко) Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глебов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глебов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Глебов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глебов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глебов Николай
Смерть
Неизвестно