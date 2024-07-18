Глебова (Фомишенко) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Фомишенко) Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1908

Отец: Фомишенко Владимир Иванович

Мать: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Гай Николаевич

Отец ребёнка: Глебов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Алик Николаевич

Отец ребёнка: Глебов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Глебов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Олег Николаевич

Отец ребёнка: Глебов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Николай

Смерть
Неизвестно

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