Глебов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глебов кк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глебова (Фомишенко) Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глебова (Фомишенко) Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Глебова (Фомишенко) Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глебова (Фомишенко) Екатерина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно