Фомишенко (Изгорскова) Стефанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Изгорский Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1908
Дочь: Глебова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Фомишенко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1909
Дочь: Мозгина Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Фомишенко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1923
Сын: Фомишенко Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Фомишенко Владимир Иванович
Износково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомишенко Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Фомишенко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомишенко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Фомишенко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Науменко Алла Владимировна
Отец ребёнка: Фомишенко Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно