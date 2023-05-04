Фомишенко (Изгорскова) Стефанида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомишенко (Изгорскова) Стефанида Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Изгорский Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1908

Дочь: Глебова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Фомишенко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
06.10.1909

Дочь: Мозгина Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Фомишенко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1923

Сын: Фомишенко Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Фомишенко Владимир Иванович

Износково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомишенко Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Фомишенко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомишенко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Фомишенко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Науменко Алла Владимировна

Отец ребёнка: Фомишенко Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомишенко Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно