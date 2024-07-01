Науменко (Фомишенко) Алла Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Науменко Игорь Васильевич
Отец ребёнка: Науменко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Науменко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Науменко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Науменко Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Науменко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Науменко Василий
Смерть
Неизвестно