Науменко (Фомишенко) Алла Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко (Фомишенко) Алла Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомишенко Владимир Иванович

Мать: Фомишенко (Извоскова) Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Науменко Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Науменко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Науменко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Науменко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Науменко Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Науменко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науменко Василий

Смерть
Неизвестно

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