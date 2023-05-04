Фомишенко (Левченко) Варвара Васильева
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Левченко Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров
Рождение ребёнка
26.12.1881
Сын: Фомишенко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Романенко (Фомишенко) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров
Рождение ребёнка
19.09.1887
Сын: Фомишенко Василий Иванович
Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Фомишенко-Сипотенко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров
Рождение ребёнка
03.09.1892
Сын: Фомишенко Николай Иванович
Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров
Рождение ребёнка
16.03.1898
Сын: Фомишенко Алексей Иванович
Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров
Смерть
1942
Харьков, Харківська область