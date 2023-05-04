Фомишенко (Левченко) Варвара Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомишенко (Левченко) Варвара Васильева

Фомишенко (Левченко) Варвара Васильева

Место рождения

Межирич, Сумська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Левченко Василий

Мать: не указана

Межирич, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бражниченко Ефим Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомишенко Борис Иванович

Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров

Рождение ребёнка
26.12.1881

Сын: Фомишенко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Романенко (Фомишенко) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров

Рождение ребёнка
19.09.1887

Сын: Фомишенко Василий Иванович

Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Фомишенко-Сипотенко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
03.09.1892

Сын: Фомишенко Николай Иванович

Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров

Рождение ребёнка
16.03.1898

Сын: Фомишенко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Фомишенко Иван Александров

Смерть
1942
Харьков, Харківська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.